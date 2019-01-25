﻿私營急救服務鬥平價 裝備及認證專業成疑

二○一五年，渣馬十公里參賽青年於終點前暈倒，最後失救致死，揭示醫療輔助隊器材及訓練疑有不足。業界踢爆，行內不少人僅有一紙急救證書，急救服務公司以超低價吸客，當值日只派一名自攜急救包的急救員當值，慳得就慳。



二十四歲青年吳卓瑜，一五年參加渣打馬拉松十公里賽期間暈倒，送院翌日不治。死因庭直至上周雖裁決事主死於自然，但裁判官卻提示主辦機構及醫療輔助隊，應改善設備及人手安排。事實上，去年已有醫輔隊員發表公開信，直言隊內裝備鮮有更新，大部份隊員均甚少當值大型活動的經驗。



原來本港不少活動聘請的急救員，是來自能力及裝備更成疑問的急救服務公司。急救服務公司職員黃小姐（化名）表示，由於醫輔隊、聖約翰等機構的免費急救醫療服務須提前兩個月申請，令不少活動主辦單位轉用收費服務。公開比賽愈來愈多，有人視之為商機。



浸大體育及運動學系副教授雷雄德舉例指出，經漁護署批准的跑山比賽，去年就有超過二百宗，即平均每周四場，單靠醫輔隊及聖約翰，難以應付需求，急救服務應運而生。但他擔心，本港未有相關指引及規管，變成各師各法。



對此黃小姐亦不諱言，行內無指引可依，通常靠經驗安排人手及設備，「急救員數目按比賽性質而定，不能概括地以參賽人數來界定，例如單車比賽風險較高，便要派更多人。」不過愈來愈多提供急救服務的公司質素參差不齊，「我們至少會安排一男一女急救員，但有些公司只派一名或數名同一性別急救員值勤。」



早在七年前已有提供急救當值服務的「地球紅藍綠」，於網站列明六小時當值服務收費至少一千二百元，包括一名認可急救員及急救用品。該公司業務副經理姜志鳳表示，主辦機構每次最少須聘請兩名急救員，急救員亦會配備急救包、心臟除顫器及氧氣樽到場。姜稱，曾有機構質疑她收費過高，或要求只派一名急救員到場。她認為問題出自近年不少新人以低價搶生意：「我聽過最便宜四百元六小時，只派一個人到場。急救員始終是專業人士，有一定薪酬；急救用品是消耗品，須不時更新及補充，如此低價，不知道如何保持服務質素。」亦有人覷準本港無論是展覽或是會議，均要按指引要求，安排急救員當值，惟此類活動參與者受傷風險低，衍生「一人平價急救員服務」。



學校須最少兩員曾受訓



翻查政府資料，教育局及勞工處給予學校及企業的指引裏，雖有提及急救，惟只有急救員的人數要求。每所學校須有最少兩名教員曾接受急救訓練，學校組織陸運會或水運會時，應盡量邀請聖約翰、醫輔隊等在場當值和提供救護服務。近年愈辦愈多的體育活動則未見相關指引。



雷雄德教授坦言，急救服務目前是自己管自己，尺度視乎主辦機構而定。他以業餘田徑總會為例，田總有跟隨國際田聯指引舉辦賽事，惟當中以原則性指引為主，條文有很大的演繹空間，「例如說比賽要以運動員安全為首等的原則，即使指引有提及水站的設置，其要求也是每二至五公里就要有一個，中間的差距可以很大。」



由私人公司提供急救員的做法，立法會議員郭家麒指風險很高：「很多人都可以考到急救證書，但取得證書跟提供急救服務是兩回事。」他建議本港引入發牌制度，由急症科及心臟科的專科醫生，以及聖約翰及醫輔隊等的支援醫療組織，評估提供急救服務公司於人手及器材是否符合要求，確保急救服務可發揮功效。