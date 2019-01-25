﻿長江禁捕魚十年﻿ ﻿冀挽救生態環境﻿

據新一期《東周刊》報道，長江流域漁業產量在上世紀五十年代，平均每年有四十五萬噸，但隨着長江沿岸經濟、基建等發展，加上非法捕撈及河道污染等環境破壞問題，近年漁業產量已不足十萬噸，累積下跌接近八成。更嚴重是，長江的瀕危魚類物種已增至九十二種、瀕危野生動植物更接近三百種，其中白鰭豚、白鱘等珍稀動物已多年未見蹤影，長江江豚數量繼續下降，中華鱘野生群體亦急速減少。當局決定長江禁捕十年，冀改善生態環境。



據統計，長江流域分佈的水生生物多達四千三百多種，包括中華鱘、長江鱘、長江江豚等國家重點保護物種。國務院建議加強長江水生生物資源保護和水域生態修復工程，由今年二月開始禁捕長江刀魚、鳳尾魚及河蟹，至明年實行全面禁捕十年，目標是十六年後，長江流域的生態環境能得到改善，令水生生物資源顯著增長。



過度人類活動



可是長江在中國經濟高速發展下，多年來受攔河築壩、水域污染、航道整治、岸坡硬化、挖砂採石、過度捕撈等人為因素影響，令水生生物資源持續衰退，生物多樣性指數持續下降。農業農村部部長副部長于康震指：「長江捕撈業已經走入死胡同，資源愈捕愈少，魚類愈捕愈小，漁民愈捕愈窮，生態愈捕愈糟，進入了惡性循環的境地。」



國務院去年十月發佈《關於加強長江水生生物保護工作的意見》，提出建議，目標是遏止水域生態環境繼續惡化，令長江能休養生息至二○三五年，亦要求地方政府負起保護長江水生生物責任。



停發野生大閘蟹捕撈證



農業農村部日前率先公佈，二月一日起停止發放長江刀魚（刀鱭）、鳳尾魚（鳳鱭）及河蟹（中華絨螯蟹）的專項捕撈許可證，禁止捕撈以上三種最常被濫捕、導致近年產量急劇下跌的野生水產。



禁捕期間，漁政部門將聯同公安等部門，組織長江漁政特編船隊，打擊違法捕撈。至於特定資源的利用和科研調查、苗種繁殖等需要的捕撈活動，必須在監管下進行，具體辦法則由省級或國家漁業行政主管部門制定並執行。



