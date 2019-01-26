﻿墮歷來最大倫敦金騙局 受害富豪身份曝光 收藏名家葛師科失5.8億

本報得悉，警方破獲歷來最大宗倫敦金詐騙案，被騙去五億八千萬元的本港八十五歲富豪，原來是享負盛名的中國官窯瓷器重量級私人收藏家葛師科，他亦是「天民樓」藏館的主人。家住港島南區的葛師科一六年六月接獲cold call，對方聲言為投資專家，游說他投資倫敦金，並成功相約見面，葛師科不虞有詐，單人匹馬赴會，結果墮入騙局，兩年內損失巨款。直至去年十月，他向兒子訴苦投資失利，其家人懷疑他受騙，隨即報警。警方極速破案，共拘捕十四名男女，當中包括城中富豪、前博愛醫院主席蕭炎坤（詳見P2另文），凍結二億二千萬元，並揭發至少另有六人被騙，總涉款為六億二千九百萬元。記者：徐曉伊



東九龍總區重案組接手調查，先向葛師科索取詳細供詞及資料，隨即鎖定目標集團及人物，去年十一月及本年初採取首輪「冰極行動」，拘捕涉案投資公司六名男女董事，及搜查九龍灣的三家投資公司；警方向法庭取得凍結令，成功凍結詐騙集團名下多個不同的銀行戶口。直至本月二十二日，警方再採取第二輪行動，掩至全港多個住宅單位，再拘捕六男一女，檢獲二十多部電腦、電話，手錶、數十張銀行卡、港幣與人民幣等現金。被捕人士中包括博愛醫院前主席蕭炎坤。（詳見另文）



贏錢後不斷虧損 騙徒游說加碼



消息稱，八十五歲的葛師科提供的資料顯示，他一六年六月接獲cold call後應邀赴約，當時由一名衣着光鮮的年輕騙徒招呼，並向葛師科稱本身具有豐富投資經驗，並賺大錢。他又對葛師科噓寒問暖，更特意開名車載葛往投資公司，博取信任，令葛師科墮入陷阱，簽下多份授權文件，讓經紀全權操控投資戶口。初期，騙徒讓葛師科在投資倫敦金中贏得數十萬至百多萬元，之後令他不斷虧損。



葛師科心急追回投資本金，故聽從騙徒建議，不斷加碼，最終葛師科在銀行戶口轉帳超過十次，每次由幾百萬至千萬元，最後一次更一筆過轉帳一億港元。直至一八年十月葛與兒子談及投資倫敦金損手，其子懷疑父親墮入圈套，立即偕父報警。



轉帳逾十次 最高一億元



涉及是宗倫敦金騙案被捕的十二男兩女，年齡由二十至七十二歲，當中包括住公屋的兩名香港主腦，分別姓馮（五十四歲）及姓龔（三十二歲），其餘為投資公司前任及現任董事，交易經紀及收款戶口持有人，部份騙徒來自內地及新加坡。被捕的十四名男女全部已獲准保釋，分別下周至二月下旬報到。



事件中七名事主（三十二至八十五歲），全為男性，兩名為香港人，另有台灣、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭各一人，他們大部份為華人，被騙款額由七十萬元至五億八千萬元。



東九龍總區重案組總督察譚威信稱，該倫敦金詐騙集團一六年六月開始運作，在九龍灣宏光道一幢高級商業大廈，開設三家投資公司，分別名為匯X投資、匯X環球及智X投資等，更將寫字樓裝修得美輪美奐，令人相信公司規模龐大。



詐騙集團招聘年輕人任經紀，開訓練班教導他們如何進行誘騙，再利用電話及微信及Tinder社交手機程式，隨機找尋受害人聯絡，繼而介紹自己為投資經驗豐富的經紀，更訛稱眼光獨到，並聲稱過去曾為客戶賺取數以千萬元計金錢。