﻿博愛前主席﻿﻿蕭炎坤 涉六億倫敦金案被捕﻿

警方前日偵破近六億三千萬元倫敦金詐騙案有新發展，消息稱，案中被捕十四男女中，其中一被捕男子為城中富豪、博愛醫院前主席蕭炎坤。被捕十四人經警方扣查後，昨日全部獲准保釋候查。



該宗倫敦金巨額詐騙案，共有七名受害人（三十二至八十五歲），共涉款項六億二千九百萬元，其中單是一名八十五歲富豪，已被騙去五億八千萬元，為歷來單一倫敦金騙案中最多。警方打擊倫敦金「冰極行動」中，曾搜查九龍灣宏光道一商業中心的三間的公司，事後拘捕涉嫌詐騙的十四名男女（二十至七十二歲）。



上月辭任有關公司董事



消息稱，涉案其中一間集團公司的前董事及前股東為蕭炎坤（七十二歲）。據該集團的網站介紹，集團為客戶提供投資買賣交易、物業買賣、實金買賣，以及籌備本港及海外上市。據公司註冊紀錄顯示，蕭去年十月已將該公司股份轉讓至一名羅姓男子，並於上月辭去公司董事一職。



該集團公司昨日未有營業，並且已人去樓空。公司部份椅背上仍掛有西裝，相信前日警方行動十分迅速，涉案人士未及穿回西裝已被掩至探員拘捕帶走。警方表示，被捕十二男兩女經扣留調查後，昨日已獲准保釋候查，須於本月下旬或二月下旬向警方報到。



曾捲入龔如心爭產案



蕭炎坤是現任大中華控股、大中華證券及大中華金業有限公司等主席，曾就讀成功大學商學院（台灣）企業管理。一五年龔如心遺產案中，代表陳振聰的大律師引述蕭炎坤的證人供辭，蕭欲擔任陳與華懋的「和事老」，親身到北京「見了一些人」做了安排，建議陳收取五十億元和解的方案，惟告失敗。蕭因擔心人身安全及社會批評他站在陳的一方，一直未有出庭作供，只願在法庭命令下出庭。



另外，一三年五月一名二十三歲姓趙內地女子涉嫌洗黑錢八百萬元被捕及遭檢控，趙女獲准保釋，蕭炎坤曾為趙女作擔保人，但趙事後棄保潛逃，當時裁判官指蕭炎坤並沒有盡到作為擔保人的責任，因此充公他的五百萬元保釋金。



