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流動廁所藏私煙司機被捕

2019-01-26 列印
■海關在落馬洲管制站，偵破以流動廁所掩飾偷運私煙案。
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　　蠱惑私煙販以流動廁所掩飾偷運私煙被海關偵破。關員日前在落馬洲管制站例行檢查時，發現一輛司機報稱載流動廁所入境貨車形跡可疑，截停及用X光機檢查後，發現其中七個流動廁所滿載約一百八十萬枝私煙，市值約四百八十萬元，遂將司機拘捕，連同載私煙貨車等證物一併帶走調查。

　　陸路邊境口岸科落馬洲組指揮官（行動）何倩婷表示，本周三上午，一輛貨車經落馬洲管制站入境，五十四歲司機報稱車上運載九個流動廁所，關員發覺其神情有異，截停及安排X光機掃描貨車，發現近門口的貨物及車上最入面的貨物密度不同，打開檢查發現其中七個流動廁所藏滿私煙。

　　關員檢查後，證實廁所內藏有二百零三箱、約一百八十萬支私煙，市值約四百八十萬元，應課稅值約三百四十萬元，遂將司機拘捕。

  今次是海關首次發現有人以流動廁所作掩飾以偷運私煙，估計私煙運港後提供本地市場作銷售。

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