男童遭釘書機釘耳 補習社老師被捕

姑姐翌日了解後認為事態嚴重報警，警方調查後將涉案男教師拘捕。
警方發言人表示，警方於一月二十三日下午約四時二十分，接到一名六歲姓葉男童的家人報案，指該名男童在青山海榮路二十二號一補習社被一名二十四歲男子襲擊。人員接報到場，經初步調查後，該名二十四歲男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，案件由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。該名六歲男童手痛及耳部受傷，送往屯門醫院治理。
本報得悉，警方破獲歷來最大宗倫敦金詐騙案，被騙去五億八千萬元的本港八十五歲富豪，原來是享負盛名的中國官窯瓷器重量級私人收藏家葛師科，他亦是「天民樓」藏館的主人。家住港島南區的葛師科一六年六月接獲col...
2019-01-26
中美貿易談判持續，美國財長努欽認為，與中國的貿易談判有很大進展，惟美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國與中國距離化解貿易戰還很遙遠。而中國國家副總理劉鶴下周訪美，促進中美在三月談判限期前達成貿易協議。 美國財長努欽認為，與中國的貿易談判有很大進展，下周將會與劉鶴討論人民幣匯價，表明是重要議題之一。但拒絕評論人民幣近期轉強對兩國有甚麼影響。他亦指期待下星期與到訪的副總理劉鶴和其他中國官員會面。 不過，美國商務部長羅斯則指，下周的磋商無法解決所有分歧，形容中美距離達成貿易協議還有「很長的路要走」，因為貿易是複雜的議題，涉及很多不同範疇，不單止是買多少大豆...
2019-01-26
美國參議院周四表決兩項結束停擺議案，一如所料遭到否決，令聯邦政府繼續局部停擺。美國有線電視新聞網（CNN）引述內部文件指，白宮正起草有關特朗普宣佈國家進入緊急狀態的聲明。 參議院首先就共和黨提出讓政府重開至今年九月、包含五十七億美元圍牆撥款的議案進行投票，議案還差十票才能通過。民主黨提出的臨時撥出款項至二月八日，但不包括圍牆撥款亦差八票，議案才能通過。兩項議案均未能過關。特朗普態度再度軟化，提出如果民主黨同意撥出美墨邊界圍牆的首期撥款，他樂意簽署臨時撥款議案，讓聯邦政府恢復運作，但遭到民主黨拒絕。 CNN則引述內部文件報道，白宮正草擬頒佈緊急狀態聲明，讓特朗普可以繞過國會獲...
2019-01-26
港島區發展完善，其中大坑鄰近銅鑼灣，靜中帶旺，加上位處小學12校網及灣仔區中學校網，受不少家庭歡迎。是次介紹坐落於大坑道的豪宅上林，市場正有一個罕有複式放盤，面積1990方呎，三房一套間隔，廳大房大，...
2019-01-26
美國商務部長羅斯指，中美距離化解貿易摩擦尚遠，但達成協議機會很大，刺激港股發力向上。加上「股王」騰訊（700）旗下兩遊戲獲批急升逾4%，帶動大市上破27500關，最後U盤又進一步抽高，並以全日高位27...
2019-01-26
昨於香港單車館揭開戰幔的場地單車世界盃香港站，港隊星將李慧詩今午將出戰女子爭先賽，她除了要活用戰術應付不同對手，更要把近年取得突破的「絕對速度」呈現香港觀眾眼前，力求在主場狂爆衝金！ 李慧詩(Sarah)昨於香港站登場，雖然夥拍隊友李燕燕在女子團體爭先賽初賽只排第十一位出局，但她今午一時將出戰主項女子爭先賽，誓要展現絕對速度！前港隊「鐵血女車神」黃蘊瑤形容，每名車手在起步後加速到最大極限時，所維持的最高速度就是「絕對速度」：「Sarah這類富經驗的選手能最擅用鑊場斜度和角度加速，提升絕對速度，爭先賽資格賽的200米計時賽就最能充分展現。」 Sarah上年七月便於日本...
2019-01-26
過年團拜，當然要幫囝囝及囡囡打扮得靚靚，一向擅長設計派對童裝的Monsoon Children，今個冬日推出大量連身裙及有型西裝套裝，春節期間更會以低至五折發售，各位家長攜同小朋友試身，就保證買得稱心...
2019-01-26
英皇賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》導演麥兆輝，日前與影帝影后劉青雲、張家輝和林嘉欣等該片演員，強勢登陸北京舉行發佈會，隨即展開內地巡迴宣傳之旅！首站是麥兆輝率青雲、家輝和嘉欣合組「超豪華拜年團」，旋風式抵...
2019-01-26
政府去年公佈《財政預算案》之後讓步，決定每人派四千元，搞了大半年，終於落實。不過，接受申請過程有點「蝦碌」，例如二百多萬人受惠，初時只印了一百萬份申請表，供不應求；又例如要求地址證明，要付足郵資等等，搞出各種可能會被取消資格的恐慌。政府之後急急補鑊，加印申請表和聲言會寬鬆處理。 坊間接着出現罵政府和財爺陳茂波無能的聲音，愈罵愈兇，甚至說「唔派好過派」。至此，我覺得已經鬧過了火，有錢派，當然好過沒有得派啦。 先回補一下大家的記憶，在去年二月《財政預算案》公佈之前，政府內部已爭拗應否派錢。支持派錢的一方，認為政府有巨額財政盈餘，一些「N無」人士，例如家庭主婦和未有工作的年輕人，...
2019-01-26
《農曆新年賽馬日》將於二月七日大年初三在沙田馬場舉行。除了豐富的特備節慶活動，當日更會推出一系列新春精品及應節賀年菜式，希望市民豬年豐衣足食，如意吉祥。 「馬場有禮」將推出一系列新春精品，包括印有「福」、「祿」、「旺」、「喜」、「財」及「五福馬」吉祥圖案的五福系列，祝願市民萬事如意；此外，由跨界國際藝術家馬興文設計的絲巾，以多個手繪的「馬」字為題材，並以珊瑚色為主色，佩戴後倍添新春喜氣。所有精品於沙田及跑馬地馬場「馬場有禮」，以及網上商店有售，數量有限，售完即止。 《農曆新年賽馬日》每位入場人士均可獲贈「招財筆」一支及抽獎卡一張，有機會贏取24K包金擺件一份，獎品合共800...
2019-01-26