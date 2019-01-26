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男童遭釘書機釘耳 補習社老師被捕

2019-01-26 列印
　　屯門一間補習社發生老師涉虐待六歲小一男生事件，本周二男生的姑姐到補習社接他放學時，事主投訴被補習社一名男老師，叫他食垃圾及推頭落垃圾桶施襲，以及曾用釘書機釘耳朵。

  姑姐翌日了解後認為事態嚴重報警，警方調查後將涉案男教師拘捕。

　　警方發言人表示，警方於一月二十三日下午約四時二十分，接到一名六歲姓葉男童的家人報案，指該名男童在青山海榮路二十二號一補習社被一名二十四歲男子襲擊。人員接報到場，經初步調查後，該名二十四歲男子涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，案件由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。該名六歲男童手痛及耳部受傷，送往屯門醫院治理。

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