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燈飾工場火警 揭工廈中庭僭建

2019-01-26 列印
　　觀塘一幢工業大廈昨日發生燈飾工場火警，消防員到場搶救近三個多小時才撲滅，一名消防隊目受傷。調查後相信起火原因無可疑，但揭發工場疑違規僭建。

　　現場為開源道開聯工業中心五樓中庭天井一個以鋅鐵蓋搭成的燈飾工場。工場負責人為一對夫婦，分別為六十九歲姓黃及其六十四歲姓翁妻子。昨凌晨三時許，夫婦在工場燒焊期間，疑火種不慎燃着紙箱起火，火勢一發不可收拾，夫婦與工人逃離火場及報警。

　　警方到場封鎖大廈對開路面，消防員亦接報到場。火警近三個多小時後才被撲滅，工場嚴重焚毀。火警中一名消防隊目手部受傷，現場治療後無大礙。消防調查後，發現起火工場涉嫌僭建，事後已通知屋宇署跟進。

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