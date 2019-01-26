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The Grand Cinema二月底約滿結業

2019-01-26 列印
　　位於九龍圓方商場的戲院The Grand Cinema宣佈，由於租約期滿，將營業至二月二十八日，其後將會由百老匯接手，重新裝修。不少人對消息感到錯愕，關心禮物卡的退款安排。

　　The Grand Cinema○七年十月開幕，為全港最大規模的戲院，擁有十二個影院，共提供約一千六百個座位。

  戲院耗資逾億元打造，是本地戲院史上最大的投資項目之一，亦是首個擁有杜比全景聲技術的戲院。除了上映主流電影，亦放映音樂劇、戲劇及歌劇。

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