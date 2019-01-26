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李慧琼冀政府吸取綜援風波經驗

2019-01-26 列印
　　特首林鄭月娥日前公佈「就業支援補助金」改良方案，向六十至六十四歲健全成人綜援申領人，發放每月一千零六十元就業支援補助金。立法會內會主席李慧琼表示，已向政務司司長張建宗反映議員意見，她又指，希望政府吸取經驗，推出政策前應考慮社會觀感及如何支援受影響人士，日後加強與議員溝通。內會副主席郭榮鏗向張建宗指，林鄭今次處理事件方法及字眼非常錯誤，嚴重破壞行政立法關係。

　　另外，關愛基金「長者牙科服務資助」第四階段擴展項目，將於下周五推出，項目受惠資格將擴展至六十五歲或以上、正領取「長者生活津貼」的長者，目的是讓經濟上有困難，但沒有申領綜援的長者，獲得免費鑲活動式假牙和其他相關牙科診療服務。

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