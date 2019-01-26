另外，關愛基金「長者牙科服務資助」第四階段擴展項目，將於下周五推出，項目受惠資格將擴展至六十五歲或以上、正領取「長者生活津貼」的長者，目的是讓經濟上有困難，但沒有申領綜援的長者，獲得免費鑲活動式假牙和其他相關牙科診療服務。
李慧琼冀政府吸取綜援風波經驗
另外，關愛基金「長者牙科服務資助」第四階段擴展項目，將於下周五推出，項目受惠資格將擴展至六十五歲或以上、正領取「長者生活津貼」的長者，目的是讓經濟上有困難，但沒有申領綜援的長者，獲得免費鑲活動式假牙和其他相關牙科診療服務。
墮歷來最大倫敦金騙局 受害富豪身份曝光 收藏名家葛師科失5.8億
本報得悉，警方破獲歷來最大宗倫敦金詐騙案，被騙去五億八千萬元的本港八十五歲富豪，原來是享負盛名的中國官窯瓷器重量級私人收藏家葛師科，他亦是「天民樓」藏館的主人。家住港島南區的葛師科一六年六月接獲col...
2019-01-26
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劉鶴下周訪美將與會面鵟 努欽指貿易談判進展大
中美貿易談判持續，美國財長努欽認為，與中國的貿易談判有很大進展，惟美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國與中國距離化解貿易戰還很遙遠。而中國國家副總理劉鶴下周訪美，促進中美在三月談判限期前達成貿易協議。 美國財長努欽認為，與中國的貿易談判有很大進展，下周將會與劉鶴討論人民幣匯價，表明是重要議題之一。但拒絕評論人民幣近期轉強對兩國有甚麼影響。他亦指期待下星期與到訪的副總理劉鶴和其他中國官員會面。 不過，美國商務部長羅斯則指，下周的磋商無法解決所有分歧，形容中美距離達成貿易協議還有「很長的路要走」，因為貿易是複雜的議題，涉及很多不同範疇，不單止是買多少大豆...
2019-01-26
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傳白宮起草緊急狀態令 美參議院否決兩撥款議案
美國參議院周四表決兩項結束停擺議案，一如所料遭到否決，令聯邦政府繼續局部停擺。美國有線電視新聞網（CNN）引述內部文件指，白宮正起草有關特朗普宣佈國家進入緊急狀態的聲明。 參議院首先就共和黨提出讓政府重開至今年九月、包含五十七億美元圍牆撥款的議案進行投票，議案還差十票才能通過。民主黨提出的臨時撥出款項至二月八日，但不包括圍牆撥款亦差八票，議案才能通過。兩項議案均未能過關。特朗普態度再度軟化，提出如果民主黨同意撥出美墨邊界圍牆的首期撥款，他樂意簽署臨時撥款議案，讓聯邦政府恢復運作，但遭到民主黨拒絕。 CNN則引述內部文件報道，白宮正草擬頒佈緊急狀態聲明，讓特朗普可以繞過國會獲...
2019-01-26
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上林複式戶飽覽海景
港島區發展完善，其中大坑鄰近銅鑼灣，靜中帶旺，加上位處小學12校網及灣仔區中學校網，受不少家庭歡迎。是次介紹坐落於大坑道的豪宅上林，市場正有一個罕有複式放盤，面積1990方呎，三房一套間隔，廳大房大，...
2019-01-26
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騰訊領軍 恒指急升448點
美國商務部長羅斯指，中美距離化解貿易摩擦尚遠，但達成協議機會很大，刺激港股發力向上。加上「股王」騰訊（700）旗下兩遊戲獲批急升逾4%，帶動大市上破27500關，最後U盤又進一步抽高，並以全日高位27...
2019-01-26
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莎拉接戰個人爭先賽 絕速衝金
昨於香港單車館揭開戰幔的場地單車世界盃香港站，港隊星將李慧詩今午將出戰女子爭先賽，她除了要活用戰術應付不同對手，更要把近年取得突破的「絕對速度」呈現香港觀眾眼前，力求在主場狂爆衝金！ 李慧詩(Sarah)昨於香港站登場，雖然夥拍隊友李燕燕在女子團體爭先賽初賽只排第十一位出局，但她今午一時將出戰主項女子爭先賽，誓要展現絕對速度！前港隊「鐵血女車神」黃蘊瑤形容，每名車手在起步後加速到最大極限時，所維持的最高速度就是「絕對速度」：「Sarah這類富經驗的選手能最擅用鑊場斜度和角度加速，提升絕對速度，爭先賽資格賽的200米計時賽就最能充分展現。」 Sarah上年七月便於日本...
2019-01-26
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精明打造 小童Party Look
過年團拜，當然要幫囝囝及囡囡打扮得靚靚，一向擅長設計派對童裝的Monsoon Children，今個冬日推出大量連身裙及有型西裝套裝，春節期間更會以低至五折發售，各位家長攜同小朋友試身，就保證買得稱心...
2019-01-26
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《廉政風雲》戲勢如虹 青雲張家輝林嘉欣親筆揮毫拜早年
英皇賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》導演麥兆輝，日前與影帝影后劉青雲、張家輝和林嘉欣等該片演員，強勢登陸北京舉行發佈會，隨即展開內地巡迴宣傳之旅！首站是麥兆輝率青雲、家輝和嘉欣合組「超豪華拜年團」，旋風式抵...
2019-01-26
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巴士的點評——派四千元一邊罵一邊開心收
政府去年公佈《財政預算案》之後讓步，決定每人派四千元，搞了大半年，終於落實。不過，接受申請過程有點「蝦碌」，例如二百多萬人受惠，初時只印了一百萬份申請表，供不應求；又例如要求地址證明，要付足郵資等等，搞出各種可能會被取消資格的恐慌。政府之後急急補鑊，加印申請表和聲言會寬鬆處理。 坊間接着出現罵政府和財爺陳茂波無能的聲音，愈罵愈兇，甚至說「唔派好過派」。至此，我覺得已經鬧過了火，有錢派，當然好過沒有得派啦。 先回補一下大家的記憶，在去年二月《財政預算案》公佈之前，政府內部已爭拗應否派錢。支持派錢的一方，認為政府有巨額財政盈餘，一些「N無」人士，例如家庭主婦和未有工作的年輕人，...
2019-01-26
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馬場浮世繪——初三入場抽獎贏包金擺件
《農曆新年賽馬日》將於二月七日大年初三在沙田馬場舉行。除了豐富的特備節慶活動，當日更會推出一系列新春精品及應節賀年菜式，希望市民豬年豐衣足食，如意吉祥。 「馬場有禮」將推出一系列新春精品，包括印有「福」、「祿」、「旺」、「喜」、「財」及「五福馬」吉祥圖案的五福系列，祝願市民萬事如意；此外，由跨界國際藝術家馬興文設計的絲巾，以多個手繪的「馬」字為題材，並以珊瑚色為主色，佩戴後倍添新春喜氣。所有精品於沙田及跑馬地馬場「馬場有禮」，以及網上商店有售，數量有限，售完即止。 《農曆新年賽馬日》每位入場人士均可獲贈「招財筆」一支及抽獎卡一張，有機會贏取24K包金擺件一份，獎品合共800...
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