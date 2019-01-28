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﻿牛下女車神 兩日掃兩金

2019-01-28 列印
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　　「牛下女車神」李慧詩發威，連續兩日在香港舉行的場地單車世界盃香港站奪金。前天在爭先賽力克各國對手摘下一面金牌後，李慧詩昨天愈戰愈勇，早上先在凱琳賽預賽留前鬥後，最後發力以小組第一名殺入決賽，至傍晚決勝時刻，六名決賽者爭雄，她發揮強勁的爆炸力，從後趕上，首名衝線，再奪一金，為港爭光。
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