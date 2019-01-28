﻿警雷厲放蛇拘19司機 白牌車 非法接客上惠州

農曆新年將至，市民對的士及出租客貨車服務需求增加，不少白牌車司機利用網上平台及手機應用程式非法兜載，警方先作掃蕩，派員「放蛇」扮乘客，在全港打擊白牌車行動，一共拘捕十九名涉嫌白牌車司機，其中一輛提供中港跨境載人服務，由荃灣往惠州收二千一百元車資。



警方鑑於非法出租車（俗稱白牌車）活動近期猖獗，加上農曆新年前夕，不少市民會外遊，對的士及出租電召客貨車服務有需要。警方遏止白牌車活動，跨部門人員部署後，發覺有司機透過網上平台、電話預約、手機應用程式等方式非法取酬接柯打。據悉，部份車輛涉及GOGOVAN及LALAMOVE的司機。



全港交通部總動員



警方本月十日至二十六日採取行動，新界北總區、新界南總區、東九龍總區、西九龍總區及港島總區的交通部動員，部份警員扮乘客「放蛇」租用車輛。半個月的行動中，一共拘捕十九名司機（二十九至六十歲），各人涉嫌非法駕駛車輛作出租或載客取酬用途、駕駛汽車時沒有第三者保險被捕，扣查四輛私家車及十五輛客貨車。據悉，涉及車輛由公司擁有或以個人形式運作。



行動中，被捕十九名司機非法載客取酬由九十元至二千一百元不等。新界南總區交通部特遣隊高級督察馬偉洪表示，十九宗白牌車案中，其中九名司機為該區人員放蛇破獲，涉及四輛私家車及五輛客貨車。



跨境載客取酬2100元



最特別一宗，一輛掛中港車牌的七人車提供非法取酬載客跨境服務，警員扮乘客由荃灣往廣東省惠州，司機索取車資二千一百元。涉案車輛出境前，人員表露身份，拘捕司機。



交通總部警司（交通管理）林志平指，警方留意到不少客貨車不是用來運送貨物，而是當的士載客，必須打擊該類非出租或載客取酬服務，行動將繼續進行。