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﻿乘客出事無保險　司機隨時賠巨款

2019-01-28 列印
■國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，一旦出事，乘客不能獲得第三者保險賠償，司機須承擔賠償責任。
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　　警方掃蕩非法取酬白牌車，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，違例經營者違反保險條款，故一旦出事，乘客不能獲得第三者保險賠償，司機要承擔賠償責任，嚴重者除了吊鎖牌照及罰款外，還可能被判監禁。

　　警方強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款五千元及監禁三個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁六個月。

　　根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款一萬元及監禁十二個月，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。
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