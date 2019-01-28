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梁智仁稱研內科病人 轉移復康醫院治療

2019-01-28 列印
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　　冬季流感高峰期持續，公立醫院牀位爆滿，醫護人手不足，疲於奔命。醫管局主席梁智仁表示，局方正盡量增聘兼職和其他醫生，同時改變特別酬金計劃安排，讓資深醫生、顧問醫生及副顧問醫生可以在繁忙時幫助同事。對於醫生團體日前舉行申訴大會，梁智仁認為有用及正面，但短期內難以解決醫院地方不足及人手短缺問題，正研究將部份內科病人移到復康醫院的空置病牀接受治理。

　　醫管局發言人補充，局方為應對在流感高峰期間醫院所增加的服務數量，已實施不同措施加強人手，除了增聘兼職與臨時醫護及支援人員外，亦邀請現在就職員工參加特別酬金計劃。

  醫管局明日起將增加特別酬金計劃的百分之十的津貼金額，為期十二個星期。在推行計劃期間，醫管局進一步加強特別酬金計劃的彈性，以參加計劃員工本身職級的薪酬計算特別酬金，從而鼓勵資深醫護人員，加強督導及資深醫護人手，應對驟增的服務需求。

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