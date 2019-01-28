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醫護指反增工作壓力

2019-01-28 列印
　　對於醫院管理局主席梁智仁提出將部份病人轉到復康醫院，以空出病牀給急需治療的病人，醫學界立法會議員陳沛然認為不可行，因為轉院涉大量行政工作，不但引起病人不滿，且增加前線醫護的工作壓力。

　　他不滿每年流感高峰期公立醫院都出現逼爆問題，但醫管局內有六千多名醫生，大多數人卻負責行政工作，認為問題的癥結，是人手調配不當所致。

　　香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文亦認為，轉移病房及向私家醫院借用牀位等措施，只會增加醫護人員工作壓力，目前只有增聘人手，才能夠解決前線醫護的工作壓力。另外，立法會議員陳凱欣建議當局推行「兒童流感券」，資助兒童在流感高峰期間前往私家醫院或診所接受治療，以減輕公立醫院負擔。

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