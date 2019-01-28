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伊院八旬病人染甲流命危

2019-01-28 列印
■伊利沙伯醫院一名八十八歲男病人及一名職員出現上呼吸道感染徵狀，病人接受隔離治療，情況危殆。資料圖片
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　　冬季流感高峰期下，伊利沙伯醫院一個內科男病房，一名八十八歲男病人及一名職員出現上呼吸道感染徵狀，院方已為該病人進行測試，結果對甲型流感病毒呈陽性反應。病人接受隔離治療，情況危殆。至於染病的職員則休假。

公院兒科病牀佔用率83%

　　院方表示已加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。個案亦已呈報醫管局及衞生防護中心跟進。

　　另外，醫管局昨日公佈兒科住院病牀佔用率數據，前日的佔用率為八成三，當中將軍澳醫院最高達九成七；廣華醫院、威爾斯親王醫院及那打素醫院的佔用率也超過九成。公立醫院急症室前日有五千五百七十六人次求診，較前日的五千九百一十七人次少，當中一千零四十八人轉送內科病牀留醫。

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