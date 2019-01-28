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李忠善：派錢查詢熱線今起增至60條

2019-01-28 列印
　　政府上周起向市民派發「關愛共享計劃」四千元申請表格，但供不應求，查詢熱線塞車，被批評安排混亂。

稱辦公室不能延長開放時間

　　在職家庭及學生資助事務處處長李忠善昨天表示，承認當初應預留更多表格及增加熱線，今日會將熱線數量增加至六十條線，方便市民查詢。李忠善表示，當局去年開始在網上發布計劃資訊，「是有宣傳，或者市民未覺得有需要關心，等到派發申請表，他們突然覺得想知道及想申請，就致電熱線，結果致電次數遠超我們可應付。」處方由今日起熱線數目由三十四條增至六十條。

　　對於市民批評收表處的開放時間太短，李忠善回應，辦公室不能只為了收表箱而開放，難以延長開放時間，但正在研究在房委會屋邨辦事處收集表格。

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