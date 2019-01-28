政府擬叫停綜援扣錢安排

勞福局局長羅致光日前曾表示，政府就提高長者綜援年齡，目的是希望鼓勵部份健全、讓有工作能力的人就業，如拒參加，每月須扣減二百元綜援金，形容有關做法是「象徵式要求」，再惹外界炮轟，不過昨日有消息指，政府正考慮叫停扣錢安排。昨日有團體發起遊行，抗議政府將長者綜援申請年齡調高，並要求政府撤回方案。



多名民主派議員和捍衞綜援權利大聯盟約二百人昨發起遊行，抗議政府將長者綜援門檻由六十歲提高至六十五歲，並要求政府撤回方案。有團體表示，政府的就業支援補助金方案未能補回被削減的金額，讓領取健全成人綜援的六十至六十四歲人士每月減少至少六百三十七元綜援金，並指讓六十至六十四歲人士參加「自力更生計劃」是懲罰行為，政府的現時的做法是破壞綜援安全網。



香港社會工作者總工會總幹事許麗明亦表示，政府的回應「日日都有新講法」，曾致電查問有關詳情，只收到「暫時情況係咁」的回覆，指政府內部其實仍未確實決定。



