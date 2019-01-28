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外傭搭帳篷街頭變度假營

2019-01-28 列印
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　　善用土地資源，街頭露營都可以？有網民在社交平台群組「將軍澳」發文，指區內有外籍傭工在街頭搭起營帳，行人路搖身一變「度假營」，而且排得井井有條。事件引起網民熱議，有人批評在街頭露營阻街，影響他人，但亦有人認為只要自律不影響他人，問題不大。

   從網民上載的照片可見，區內一所中學旁的小巷佈滿十多個帳篷，猶如一個「度假營」。帳篷排列得井井有條，未見有雜物或垃圾被棄置街上。據悉，紮營者主要是外傭，亦有港人一家大細趁假日紮營玩樂。有指「營區」分佈區內多個地方，合共營帳逾一百個。

　　網民對事件看法兩極，有人斥：「食環署人員呢？阻街呀！」有人表示支持︰「稱讚排得幾有秩序，冇阻街，冇嘈吵，冇整污糟地方，又阻唔到人，放假畀人休息吓囉！」

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