外傭搭帳篷街頭變度假營

在筆者仍未踏足賽馬圈時，已曾聽遇韋達這個名字。 一九九八年，從電視機看到這位花名為「德班魔鬼」的南非騎師策騎由愛倫訓練的「原居民」擊退澳洲代表「達拉是利」，為港歷史性地首奪香港國際瓶。 從二千年起，韋達便踏上其香港冠軍騎師之路，在往後的十三個季度所向披靡，強如柏寶、高雅志等高手都要俯首稱臣，在港更累積超過千八場的頭馬。有人認為他的成功在於其超凡的交際手腕，但他對自己事業的執著才最令人動容。近年他的成績有些下滑，不少馬迷都批評他年事已高，早應退下火線，但他沒有因這些冷言冷語而受影響，反而處之泰然。 韋達在香港超過二十年，早視這東方之珠為家，女兒Sheikara亦是永久居民，早...

2019-01-28