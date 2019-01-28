﻿靚太組Singing Girls﻿ ﻿走勻全港義唱送暖﻿

組樂團又唱又跳不是青春少艾的專利，據新一期《東周刊》報道，四位政府保安部門現任及前任一哥的賢內助，包括保安局局長李家超太太林麗嬋、廉政專員白韞六太太傅燕紅、懲教署前署長單日堅太太黃嘉敏、消防處前處長盧振雄太太黎碧煥，以及國際婦女會主席彭徐美雲，組成靚太樂隊「Singing Girls」，以悅耳歌聲唱盡多首中西流行金曲，旋即紅遍社交圈。



剛過去的除夕夜，尖沙嘴洲際酒店舉行一場熱鬧的跨年派對，五人組合Singing Girls應人稱「製衣女王」的昌泰集團董事長鄧慕蓮邀請粉墨登場。這五位成功男人背後女人的靚太，這晚成為主角，一班老公變小粉絲。



五人之中，除了彭徐美雲，其餘四人的老公均是現任或前任保安部門的一哥，包括保安局局長李家超、廉政專員白韞六、前懲教署署長單日堅，以及前消防處處長盧振雄，堪稱是「一嫂歌舞團」。



牽頭組團的彭徐美雲來頭也猛，丈夫是九龍城前區議員彭曉明，她本身出自聲樂世家，有十多年歌齡，唱起金曲總是琅琅上口，「自細聽媽媽唱粵曲，鳳凰女係我契媽。」



她憶述十年多前在政商界活動認識這四位「一嫂」，即興提議拜師學聲樂，及組隊進行慈善演出。



四位「一嫂」初期只抱着玩票心態入伍，但五人柴娃娃上堂後，卻愈練愈起勁，愈練愈合拍，由最初唱到走晒音、疊聲、甩拍子，到後來將靚聲融為一體兼啱晒Key，進步神速。



Singing Girls每周跟聲樂老師楊良才學唱歌，《東周刊》直擊練歌實況，她們異口同聲說：「喺老師鋼琴邊學睇樂譜、學打拍子，先發現唱歌唔係張開嘴巴就掂，要唱得動聽，還須練習丹田運氣，單是練習唱『真音』、『假音』，原來是易學難精。」



現時每場演出她們都駕輕就熟，風雨不改走勻大小慈善團體義演，哪怕貼埋私己錢聘用私伙樂隊，帶備私伙音響設備隨行也在所不計。



「去到老人中心唱歌最令我感動，唔少獨居『老友記』有時唔係需要物質資助，而係渴望有人關心，佢哋會主動上前噓寒問暖，待我哋如家人一樣，令我明白施比受更有福。」彭太說時眼泛淚光。



但台型十足背後腳掌其實撐到痠軟，「導演話上鏡着高跟鞋會顯得高挑，於是個個訂造五吋半高厚底鞋，點知對鞋高到幾乎唔識行，最後頂硬上着住唱，仲又唱又跳，其實驚到腳震震。」彭太哈哈大笑。



高官丈夫台下默默支持



五人背景各異，但不約而同在八十年代初結婚，而且部份人與丈夫的情史都與歌舞扯上關係。李太於八○年下嫁老公李家超，原來兩人在中學的聯誼舞會上認識，之後譜出近四十載情緣。



李Sir十分支持太太，公務再忙也例必捧太太場。李太說：「有次表演係風球後第二日，先生要忙於處理風後安排及排山倒海的會議，然後趕到表演現場，靜雞雞走入後台同我打氣，好感動。」



白韞六太太透露，跟白Sir相識於教會的詩歌班，初次邂逅時僅十多歲，直至大學畢業後兩人才認定對方及開始拍拖，「最感動係每次我表演，佢幾忙都一定來獻花。」單日堅伉儷則是中學參加合唱團時認識結良緣。



彭太跟老公也是相識於微時，兩人於八一年結婚。彭生出名係「愛妻號」，將屋企一角佈置成音樂室，買齊高級音樂器材，更不時請來樂師夾band，只為博太太一笑。



