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孫楊傳拒突擊藥檢 毀血液樣本

2019-01-28 列印
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　　英國媒體《泰晤士報》昨日報道稱，中國游泳名將、兩屆奧運金牌孫楊在去年九月一次藥檢過程中使用暴力，與反興奮劑測試員發生衝突，還被指與其保鏢一齊用槌敲碎密封的血液樣本，將面臨終身禁賽。

　　報道指在去年九月四日上午十一時後，孫楊返家後拒絕世界反禁藥組織（WADA）藥檢人員要求留取尿液樣本，因藥檢人員無法證明自己是檢測小組的正式成員。其後孫楊母親聲稱報警，還指使一名保安員用槌敲碎早前提交的血液樣本。

孫發聲明：國際泳聯證未違例

　　孫楊的律師其後發表聲明強調，國際泳聯於本月三日已作出裁決，孫楊不存在違反《世界反興奮劑條例》的行為。還指報道居心叵測，嚴重侵犯孫楊的隱私權和名譽權，將保留法律追訴權。中國游泳協會表示，從媒體中得知相關報道，認為報道不符合事實。

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