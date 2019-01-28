﻿劏房家庭「開枱食飯」﻿ ﻿同煮共吃實現小心願 ﻿

「可以正正經經開枱食飯，是很多基層街坊的卑微心願。」明愛莫張瑞勤社區中心督導主任冼昭行，原本僅打算為港島西區劏房家庭，提供營養食物，卻意外發現，基層家庭置身逼狹的蝸居、共用廚廁的惡劣環境，他們需要的除了是一餐飯，還有通過烹煮同吃，一天一點所傳遞的精神食糧。冼昭行半年前籌辦的「開枱食飯」，正是實現基層家庭看似微小，卻難以實現的心願。



說起劏房，不少人會想起油尖旺及深水埗區。港島石塘咀雖毗鄰中環核心商業區，卻因舊樓林立，一直是劏房集中地。隨着多年前港鐵港島線於地下貫穿，區內新樓、新酒店林立，租金攀升。舊區更新為基層家庭帶來的衝擊，除了租金愈來愈貴外，亦有民生平價小店的沒落，街上商舖紛紛主打高消費客群。冼昭行近年在區內徐行，亦少有碰到基層家庭，「附近的餐廳太貴，基層難以負擔，所以他們都躲在家中，自己煮飯吃。」



區內基層生活困難，明愛莫張瑞勤社區中心去年調查後估計，區內有近四千間劏房，基層家庭三成六的收入，用作繳付租金。冼昭行看過數字後，擔心基層家庭食物營養不足，於是着手籌備食物支援計劃，提供生果、肉食等的營養食品，「區內貧富懸殊嚴重，附近很多酒店、餐廳每天拋棄很多未經烹調的食材。」



基層家庭即席展廚藝



要單純解決基層營養問題，把食物煮熟再派出去，效率或者更佳，但「開枱食飯」計劃卻邀請基層家庭來到服務點，利用收集得來的食材，即席施展廚藝，現場更有飯桌，一家人可即時享用飯菜。冼昭行微調原先的構想，是因為一次探訪中發現，正式開枱食飯是不少劏房家庭的願望。



擠逼的劏房家庭，若有乾淨廚房可用，已是萬幸。冼昭行說，最常見的處境，是家長在不足百呎的劏房內煮食，惟可用廚具有限，「基層家庭最常用的是電飯煲，但只可以蒸煮食物，如果他們想在劏房內製作剁椒魚頭，過程引起的油煙氣味，不足一會就會引來鄰居投訴。



讓孩子發現父母煮食難苦衷



子女一句「媽咪煮的飯不好吃」，父母固然明白不過是童言無忌，聽着卻往往椎心。冼昭行說，「開枱食飯」令小孩發現父母的苦衷，「小朋友都愛吃香口食物，但劏房的環境令煎、炒、炸也做不到。」不少在此品嘗父母廚藝的子女，飯後一句：「原來我媽咪識煮好吃的東西。」往往最能滿足父母。



現年五十五歲的阿迪，一家三口擠住在不足百呎的劏房，「開枱食飯」帶給他一家的，不止是讓他施展廚藝的機會，而是認識同樣居於區內劏房的街坊「飯腳」，「有些已上樓（公屋）的街坊，會教我們上樓前要預先留意的事情，做好心理準備。」



冼昭行說，「開枱食飯」目前逢周五六進行，每次均有數個家庭參與，計劃更將這批被孤立的基層帶回社區，建立互助關係網，「石塘嘴是很有人情味的舊區，我希望可以有個地方，成為基層街坊的聚腳地，建立一個『大家庭』。」計劃自去年九月正式運作，目前已有十五個區內家庭參加，他期望一年內將服務家庭增至三十個。



