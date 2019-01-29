甲流高峰首宗 幼童腦炎亡

超過一萬人響應網上號召，星期日在法國首都巴黎上街參加「紅領巾」（Red Scarves）的遊行示威，與持續了十一個周末的「黃背心」抗爭運動打對台，指責「黃背心」示威者使用暴力及製造社會混亂。 參加這次反示威的群眾從市中心第十一區民族廣場出發，遊行到巴士底廣場。人們一邊遊行，一邊高叫「支持民主，反對革命」的口號，也有人揮動法國國旗和歐盟旗幟。 很多市民在中途加入。他們說，並非反對「黃背心」示威者的訴求，包括要求總統馬克龍的政府撥出更多資源協助低下階層及窮人；而是他們對過去兩個多月持續不斷的暴力衝突和破壞場面，感到煩厭和不安。其中一名女示威者說，他相信「黃背心」示威者有理由表達...

2019-01-29