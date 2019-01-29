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甲流高峰首宗 幼童腦炎亡

2019-01-29 列印
■屯門醫院已將兒童感染甲流的死亡個案通報衞生防護中心。
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        甲型流感在兒童間交叉感染，昨天出現冬季流感高峰期首宗兒童死亡個案。一名兩歲男童早前持續發燒及抽搐，本月二十日到天水圍醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院兒科深切治療部接受治療，磁力共振顯示男童出現急性壞死性腦炎，其病情每況愈下，昨晚七時許離世。

　　據男童家人表示，曾帶男童到私家醫生求診，被確診感染甲型流感，獲處方抗流感藥特敏福。屯門醫院兒科醫生亦向男童處方特敏福、抗生素及抗抽筋藥。屯門醫院表示，已將該宗死亡個案通報衛生防護中心跟進。

　　另外，衞生防護中心公佈，沙田循道衛理小學爆發流感，有二十四名男女學生染病，年齡介乎六至八歲。據悉，所有學童的病情穩定。
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