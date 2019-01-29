豪遊日本團費十萬元 新年高鐵遊報團勁增三成

有了高鐵，北上遊玩方便快捷。旅遊業議會指出，農曆新年假期報高鐵團往廣東省、桂林、廈門、貴州及張家界的市民人數，高鐵團較去年假期的春節內地團大增三成。另外，有錢一族為求過一個至高享受的新年假期，豪花逾十萬元報團到東京和大阪遊玩。亦有人一擲三十多萬報團到南極探險，迎接一個不一樣的豬年。



廣深港高鐵去年九月開通後，去年聖誕高鐵團已經大旺。旅遊業議會指出，新春報高鐵團往廣東省、桂林、潮汕、廈門、貴州、張家界等地的高鐵團客人繼續大升，較去年平均增加三成，一半團由西九高鐵站出發，團費因應需求平均上升一成。兩至六天團收費，最低一千三百九十九元至最高七千一百九十九元不等。



大橋巴士團699元起



經港珠澳大橋前往珠海、中山等地方的短線團人數亦較去年上升三成，團費則與去年相約。農曆新年期間的巴士旅行團，最低團費為前往廣東省的兩天團，只需六百九十九元；市民若想參加較豪華的旅團，台山三天豪華團收費約二千多元，可以享受兩晚溫泉酒店及品嘗食家推介的當地著名美食。星晨旅遊表示，廣深港高鐵及港珠澳大橋開通後，市民多了渠道前往內地旅遊，前往內地的旅遊團都大受歡迎。



哈日族選擇取最高級的東京大阪團，收費逾十萬元，住宿、膳食、遊玩均高人一等；一般東京大阪團收費由九千多元起。至於喜愛韓流一族，一般韓國團費比往東京平一半，最平收四千六百元，最豪華團費為一萬九千元。



遊南極南美 團費34萬



長途特別團，不乏追捧者。一個為期三十四天南極、南美旅行團，數費高達三十四萬元，乘商務機位往返，另坐包機往返南極，乘南極探險船欣賞極地風光。



旅遊業議會指出，今個新春亞洲短線團收費，除了泰國團費上升百分之八至十，其他路線與去年相約，而最熱門的目的地依然是星馬日韓，報團人數有百分之五的增長。至於長線團方面，團費上升百分之五至十，較受歡迎的地區包括歐洲、澳洲、地中海等國家。