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新春料732萬人次出入境

2019-01-29 列印
　　農曆新年是旅遊旺季，入境處預計新春期間約有七百三十二萬人次進出香港，當中七成五為旅客，預計初二為出境高峰期，相信屆時出境人次超過四十五萬。

　　入境處表示，為應對假期旅客流量，從內部調整人手，並加開措施以助疏導人流及車流。同時間，處方亦增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

　　另一方面，入境處將會連同警方、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作相應部署，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。
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