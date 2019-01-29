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九巴技工疑遭同事欺凌

2019-01-29 列印
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　　近日社交平台專頁流傳一段影片，可見一名正在檢查車胎的九巴職員，疑遭同場另一名男職員欺壓。九巴表示，正調查及跟進事件。

　　從影片可見，一名穿反光衣的男技工懷疑檢查巴士車胎時，遭同場的戴帽男職員大聲斥責，戴帽男其後更用手將對方的頭部多次按壓地上，並大罵「你見唔見到啊？」男技工隨後掙扎、並撥開對方的手從後離去，並向戴帽男回話，可是卻觸怒對方。戴帽男隨即上前用手拍打技工，並大聲喝罵：「我就係唔明白你點解咁做！」其後他更示意技工繼續工作，更向對方直呼「望咩啊？做。」

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