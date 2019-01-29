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民主派晤林鄭不歡而散

2019-01-29 列印
　　民主派七名議員包括張超雄、邵家臻等人，昨午齊見特首林鄭月娥和特首辦主任陳國基，要求擱置收緊申領長者綜援年齡的新政策。

　　會前有議員表示，若政府不擱置新政策，或會邀請支持擱置的建制派，商討聯合抗議行動。議員於會面後的五十分鐘會見傳媒，形容會面是不歡而散，無助緩降爭議，並指林鄭不願意擱置收緊長者綜援的申領門檻，拒絕全面檢討，亦拒絕接受民主派提出的改善方案，由「先扣起，後檢討」變為「先檢討，後推行」的建議。

　　工黨張超雄稱，林鄭在會上重申政策是要釋放勞動力，是有必要性的。他批評林鄭沒考慮到長者找工作的困難，一意孤行只會令政黨反感。

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