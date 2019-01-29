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糞便郵包寄衞署列惡作劇處理

2019-01-29 列印
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　　灣仔衞生署一個辦公室接獲糞便郵包，警方接報到場調查後，職員表示不追究，案件列惡作劇處理。

　　警方表示，昨晨約十一時半，灣仔愛群道一個辦公室，有女職員接獲一個郵包，打開後發現內藏有糞便，大驚下報警求助。警員到場了解後，女職員表示不知何故，並不予追究，只是報警備案。警員調查後，案件列惡作劇。

　　消息稱，涉事辦公室為愛群商業大廈衞生署灣仔辦事處，郵包收件人為一名女職員，未知是否寄件者對她不滿而寄出該糞便郵包。

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