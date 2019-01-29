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美股中段挫328點

2019-01-29 列印
　　美國股市本周首個交易日開市急挫，杜指中段報二四四○八點，跌三百二十八點；納指則報七○六四點，跌一百點。滙控美國預託證券價格見六十五點二八港元，跌零點五七港元；騰訊則見三百三十八點三一港元，跌三點二九港元。紐約期金報每盎司一千三百零一點四美元，升三點三美元；紐約期油則報每桶五十一點七五美元，跌一點九美元。
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