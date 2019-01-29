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九龍城路陷七人車險墮窿

2019-01-29 列印
　　九龍城昨午發生地底食水管爆裂致水土流失出現路陷，出現一個大洞，一輛七人車剛巧路經險陷入洞中。警方到場封鎖肇事路面，及通知有關部門到場搶修，事件中無人受傷。

　　獅子石道近衙前圍道交界十字路口，昨午一時許，該處有地底食水管突然爆裂，導致大量泥土流失，突然路陷，出現一個面積約一米乘一米半，深約一米半的大洞。剛巧一輛七人車路經，四十五歲姓朱司機不及閃避，右後車輪一度陷入洞中，幸無被卡洞中，僅車輪輕微損毀。

　　警員接報到場將有關路面封鎖，通知水務署及路政署派員搶修。

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