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﻿【新年限定】Jetso App送PizzaExpress 新菜式$250餐飲禮券勁歎松露美食！

2019-01-29 列印
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　　新年唔一定係傳統中菜，有無諗過食團年飯都可以「中西合璧」？o依家Jetso App就送出PizzaExpress $250餐飲禮券，等你試下最新推出以松露為主題嘅新年限定菜式，到時帶埋班親朋戚友一齊歎住佳餚過新年！當中嘅「富貴松露薄餅餃」絕對唔可以錯過，薄餅餃中釀入松露風乾火腿、油浸黑松露片、芳堤娜芝士、馬蘇里拉芝士、龍葵菇、黑蒜醬，唔單止口味獨特，外形仲猶如一個脹卜卜嘅荷包，極好意頭！

　　而且每售出一個富貴松露薄餅餃，PizzaExpress仲會捐出港幣$8予樂餉社，支持基層人士，食得滋味之餘仲極具意義！另外主菜「滿屋黃金蝦意粉」配有惹味濃郁嘅醬汁嘅同時，亦唔會搶咗蝦嘅鮮甜，一樣係必食！最後再食埋以無花果、松露蜜糖、忌廉芝士同開心果碎而製嘅「甜蜜無花果」甜品，為呢餐佳餚帶嚟美滿嘅結束。

　　即刻下載Jetso App玩遊戲贏番張$250餐飲禮券去PizzaExpress歎新年限家套餐啦！
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