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胡定旭倡恢復英聯邦醫生來港執業

2019-01-30 列印
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　　公立醫院醫護人手短缺。前醫管局主席胡定旭（見圖）建議，恢復九七回歸前免試承認英聯邦醫生來港執業的做法，因為英聯邦國家醫生實際是合資格專科醫生，具有一定資歷及水平，來港後可免卻考試及實習，直接投入服務。

　　有意見認為有關做法會導致內地醫生湧港，胡定旭指出，以上說法屬誤導，現時內地未有專科醫生，因為沒有相關資格，他不擔心造成內地醫生湧港的問題。胡定旭又指，醫管局可對有關來港執業的醫生作出一些規定，例如限在一定年期及只在公立醫院執業，以免人手流入私家醫院。

　　另外，港家庭醫學學院表示，參照國際標準，本港每年需約一百名醫科畢業生投入家庭醫學在職培訓，才可以滿足現時的基層醫療需求，政府急須投入資源，增加培訓所需的家庭醫生數目，實現「一人一家庭醫生」的目標。

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