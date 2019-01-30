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病兒急症室久候婦涉襲護士被捕

2019-01-30 列印
■涉案婦人稱，案發時她不值有護士稱：「你個仔未死得！」於是雙方吵架。
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　　流感高峰期，醫院急症室排長龍！一名婦人昨天帶幼兒到油麻地廣華醫院求診，要求醫護人員優先診治不果，雙方爭執，混亂中一名女護士遇襲受傷，警方拘捕涉傷人婦人。

　　被捕女子姓辜(四十一歲)，昨凌晨三時許，她帶疑患感冒而喉嚨不適十歲兒子往廣華醫院急症室求診。疑病人眾多，母子等候一個多小時仍未獲安排見醫生，辜婦向一名姓羅護士要求讓其子優先看醫生，惟要求不果後，雙方爭執，其間女護士遭人推倒地上手部受傷，警員見狀上前制止，調查後以涉嫌襲擊拘捕辜婦，受傷護士須入院治療。辜婦獲准保釋候查，她向記者稱，當時她不值有護士稱：「你個仔未死得！」雙方於是吵架。醫管局發言人表示，對廣華醫院發生懷疑襲擊醫護人員案件極度關注，並譴責任何形式的暴力行為。

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