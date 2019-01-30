  • 2019年1月30日 星期三
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﻿美股中段跌12點

2019-01-30 列印
　　美國周三股市觀望氣氛濃厚，杜指中段報二四五一五點，跌十二點；納指則報七○一三點，跌七十二點。滙控美國預託證券價格見六十六點三二港元，升零點三七港元；騰訊則見三百四十五點一六港元，升二點七六港元。紐約期金報每盎司一千三百零九點七美元，升六點六美元；紐約期油則報每桶五十三點五九美元，升一點六美元。
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