警泰吧放蛇蒐證 揭20元任摸胸

警方於去年世界盃開波前夕派員喬裝「酒客」到尖沙嘴一間樓上吧，揭發酒吧聘用大批泰籍吧女與酒客大玩「Let's play揸波game」，酒客購買啤酒「換領券」，憑券與吧女「擲骰子」，贏了便可臉貼吧女胸，讓吧女臉貼酒客下體，藉此招來生意，涉案酒吧負責人被控五項管理賣淫場所罪，案件昨日在九龍城裁判法院受審，案件押後至今日裁決。兩名臥底探員在一個半月內五度放蛇蒐證，在頭四次行動中更與吧女玩「揸波game」。



四十七歲女被告嚴慧嫺，被控於去年五月六日至六月二十二日，在尖沙嘴柯士甸道業廣商業大廈新泰皇酒吧管理賣淫場所罪，據知，案中多名吧女被控不道德目的而唆使他人及違反逗留條件罪名遭判監兩個月。



控方指，兩臥底探員於去年五月及六月五度到上址放蛇，均由自稱酒吧負責人的女被告接待，並問兩名臥底，「使唔使搵兩個泰妹陪你哋玩」，被告安排兩名戴手帶的泰籍女子陪坐，並邀臥底警買「換領券」，每張面值二十元，可玩「Let's play揸波game」，券上註明「憑此券可換領啤酒，此券不能兌換現金，此券不能兌換洋酒」。







