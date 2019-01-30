﻿海關搗﻿﻿專供外傭冒牌倉﻿

海關在深水埗搗破一個相信以外傭為對象冒牌貨集團，在三個展銷場及貨倉，搜獲近十年最大批冒牌貨達一萬八千件，總值一千一百萬元，拘捕本地主腦及兼職外傭助手共五人，檢獲的冒牌貨雖然質素一般，但甚受外傭歡迎，利潤可觀。



專做外傭生意的冒牌貨集團被海關搗破，五人落網。涉案一男四女（三十五至四十二歲）中一男兩女為本地主腦，另兩人為外傭，相信外傭工餘時協助集團「拉客」，充當售貨員向同鄉外傭推介貨品，涉違反逗留條例，會交入境處跟進。



消息稱，海關去年十一月，連續三個周日在中環打擊專向外傭售賣冒牌手袋銀包攤檔後，相信有不法集團提供冒牌貨品，於是展開連續兩個月追查及安排外援「放蛇」。



至本周日（二十七日）採取行動，派出近五十名關員，掩至深水埗一幢商業大廈不同樓層，搗破同一集團一個展銷場貨倉及兩個貨倉，起出十年來最大宗冒牌貨，包括手袋、銀包及運動鞋等歐洲不同名牌的冒牌貨品共一萬八千件，總值一千一百萬元，拘捕五名男女。



海關調查發現，集團專門向本港外傭銷售冒牌貨品，貨品質素雖僅屬一般，但勝在便宜，平均每件貨物由五十元至一千三百元不等，售價只為正價貨品的百分之一至兩成不等。而部分貨物為提高像真度，更掛有印上假冒出產地的吊牌、塵袋、牛油紙及包裝盒等。



集團除零售兼營批發，更印有大量貨品目錄作宣傳，讓前來光顧的外傭，將目錄帶到社區或社交圈子向其他人推介。目錄中附有售價單，顧客可按欲購貨品寫上件數，再交集團成員到貨倉取貨交易。相信集團運作約三個月，有關單位均為租賃，營利可觀以百萬元計，現正追查貨品的來源。



執業大律師陸偉雄稱，售賣冒牌貨固然犯法，但顧客同樣涉及管有冒牌貨的刑事罪名，任何銷售及管有冒牌貨品人士，一經定罪，最高罰款五十萬元及入獄五年。



