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﻿沙田呂小收警告信﻿﻿暫未問責﻿

2019-01-30 列印
■浸信會沙田圍呂明才小學去年爆出財務醜聞，涉款近三百萬。
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　　浸信會沙田圍呂明才小學去年爆出財務醜聞，過去七年籌辦的澳洲遊學團帳目不清，包括將遊學團現金存入教師私人戶口，購買的機票亦無招標，涉款近三百萬。校董會同年十月成立調查小組，原定本月底交報告，但校董會上周發聲明指，小組稱面見相關人士及處理文件需時，故調查仍在進行中。教育局亦就有關投訴進行調查。

　　昨日教育局局長楊潤雄出席活動稱，經調查後，昨日已向校董會發警告信，要求校方改善。調查方向包括教師聘用、升遷、遊學團帳目等。至於是否有人需受懲處，楊稱由校董會決定。至於教育局會否向校方作懲處，他稱會從教師專業標準作考量，最嚴重可能取消教師註冊，現仍在等校方報告。

　　馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學涉校園欺凌事件，副局長蔡若蓮表示已派員協助學校跟進，又指學校於處理欺凌事件上有指引：「不可以一句『玩過火』就輕輕帶過。」

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