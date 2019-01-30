  • 2019年1月30日 星期三
  • 20º
  • 65%
熱門： 賤男大媽護士六旬翁姦親女

日報新聞 > 港聞

少年遭匪徒突襲失8000元

2019-01-30 列印
■一名十七歲少年遭搶錢，警方到現場調查。
Previous Next

　　一名十七歲姓葉少年，昨晨九時許，在長沙灣途至青山道三百三十九號對開時，遭四名匪徒突然趨近及拳打腳踢襲擊，趁機搶走他一個載有八千元現金及身份證明文件的錢包。

　　警員接報到場，一度在附近兜截可疑人，但未有發現，事主眼部被打受輕傷，現場接受治療後拒絕送院，事後返警署協助調查，案件列行劫處理。

　　據悉，損失現金是事主剛在附近銀行提取，疑被賊人窺見尾隨趁機打劫。警方翻看附近一帶閉路電視追緝四名本地男子，其中一人案發時身穿黑色長袖外套和白色短袖上衣。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd