﻿警放蛇呈堂片曝光 泰吧女誘客玩揸波Game

尖沙咀柯士甸道「新泰皇」酒吧去年世界盃開戰前夕，涉嫌提供泰籍吧女與男客人玩「Let's Play 揸波Games」，警方五度派探員往該酒吧放蛇，發現只要擲骰獲得某些數字，便能與衣著性感的泰籍女子互相「揸波」，男客人亦可以把臉挨女郎的胸部及下身。裁判官指出，涉案酒吧提供的擲骰遊戲，只為掩飾場所提供性服務，裁定酒吧女負責人五項管理賣淫場所罪名成立，判她入獄八個月。辯方欲為被告作保釋等候上訴，申請被裁判官拒絕。裁判官指出，警員放蛇是為破案，證供誠實可靠。



該宗案件在九龍城裁判法院審理，裁判官杜浩成裁決時指出，放蛇警員目擊被告、四十七歲酒吧女負責人嚴慧嫺親自點算泰籍女子從客人收到二十元一張的Coupon（兌換劵）後，便向泰籍女子兌換現金；被告亦向放蛇探員解釋，設立coupon制度是避開警方的調查，故讓客人買兌換劵而非直接給現金「貼士」予泰籍吧女。被告又向放蛇探員指出，可以「預留」新來泰籍「靚女」，讓他們下次到酒吧時「享用」，並會不斷定期轉換泰籍女子，令客人開心。



女負責人稱可預留「靚女」



杜官指，當放蛇探員人數增加，被告便安排更多泰籍女子到場玩「揸波Game」。長達十五分鐘的證物影片中顯示，玩遊戲時，只要擲骰子獲得某些數字，泰籍女子便「揸」臥底探員胸部，然後揪住男探員的手往她胸部「揸」，再不斷來回移動男方手掌來揉搓其胸部。杜官指警方為破案而配合「揸波」，認為警方證人誠實可靠，目的只為盡量搜集證據；一般酒吧營業時間直至早上三至四時，放蛇探員為扮演正常客人長時間逗留在酒吧內，亦合情合理。



據悉，警方確信放蛇探員為了執法，在與吧女相處期間，處於被動，並無「抽水」，而該類臥底行動能有效打擊有組織的色情犯罪活動。



管理賣淫場罪成囚八月



辯方求情時指被告嚴慧嫺沒有定罪紀錄，中三畢業後一直從事飲食業工作，現患高血壓已沒有工作。本案不涉及性行為、脫衣、暴露性器官或手淫等情節，而且所有涉案泰籍女子均是成年人，冀杜官輕判。杜官斥被告是利用泰籍女子的性服務來延長客戶逗留時間，以增加酒類收入，最終判被告監禁八個月。