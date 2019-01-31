﻿擲骰贏輸均有「福利」

從呈堂錄影片段中可見，五男一女臥底探員進入酒吧，入座後先付款，八名低胸裝短裙泰籍吧女隨後魚貫入座，分兩邊梅花間竹般坐於探員之間，眾人不停玩擲骰仔遊戲。



當遊戲開始後，有泰籍吧女疑輸了受罰，將其頭部置放男探員褲襠之上，另一泰籍吧女則用手按住受罰吧女的頭。亦有泰籍吧女狀甚用力地捉探員的手放入其衣內的胸脯上，不斷來回移動揉搓。



影片中，有些泰籍吧女則用手臂纏繞着探員頸部，再將探員的頭按於胸脯，所有過程持續數秒。片段中，當探員擲骰輸了，吧女們會互相擊掌慶祝，更輪流俯身彎腰露出胸前肌膚，讓探員將兌換券揳入她們的乳溝之間。各人繼續玩遊戲期間，不久有探員到場，展開拘捕行動。