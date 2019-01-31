新揭三個出事位置，分別是紅磡站南北面連接隧道及擴建月台東面之列車停放處。路政署署長陳派明表示，去年四月港鐵向承建商禮頓發出不符合通知書，同年六月及七月港鐵向路政署報告，但未有提供詳細資料。
至去年底至本月二十三日港鐵分次告之路政署，指禮頓無法提供三處之完整「檢查及測量表格」，包括施工記錄缺失、物料測試記錄等，又發現禮頓由本來鋼筋搭接方式，改為以螺絲帽連接方式，但港鐵無法提供範圍，未知數量。陳補充，情況不理想，但不代表不符合安全要求。
港府認為，港鐵作為沙中線管理人，不可推卸責任，對港鐵表現感遺憾。陳帆強調，如港鐵找不到記錄，就要提交全面評估策略，證明有關工程安全。
傳媒追問是港鐵還是禮頓遺失報告、後果如何等等，三位官員未有回應，陳帆認為港鐵「基本上找不回四成檢查及測量表格」，稱政府保留追究權利，並指一直「好嚴肅跟進，不存在政府無參與監工」。
問到沙中線是否已很難通車，陳帆形容想法悲觀，稱要求港鐵研究能否局部通車。陳派明指港鐵向禮頓發出不符合通知書，「暫時未睇到刑事成份」，未考慮報警。
港鐵：保留追究禮頓權利
港鐵舉行記招，行政總裁梁國權對禮頓感到失望，工程處總經理周蘇鴻則指，禮頓上月提供完工文件時，才發現有四成施工文件缺失，若找不到，港鐵會與禮頓和政府商討，研究如何填補空隙，並保留追究禮頓的權利。至於興建方式由鋼筋搭接改為以螺絲帽連接，周稱十分常見，而螺絲帽亦是車站同一個生產商批准之品種。
再問及東西層板底部發現工字鐵，周蘇鴻笑稱只用作臨時支撐，用作「收口」，完成就可剪掉：「這不是一個問題，而是一個工序。」