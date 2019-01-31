﻿紅磡站隧道遭私自改動﻿﻿港鐵無完整施工記錄﻿

沙中線問題工程愈揭愈多，在紅磡站月台鋼筋聆訊結案後第二天，運房局局長陳帆宣佈紅磡站擴建月台之南北面連接隧道及列車停放處，由承建商禮頓提交之「檢查及測量表格」多達四成不完整，缺失施工、物料測試記錄等，更發現私自改動工程。陳帆指難免影響沙中線通車，已要求港鐵嚴肅跟進交代。



新揭三個出事位置，分別是紅磡站南北面連接隧道及擴建月台東面之列車停放處。路政署署長陳派明表示，去年四月港鐵向承建商禮頓發出不符合通知書，同年六月及七月港鐵向路政署報告，但未有提供詳細資料。



至去年底至本月二十三日港鐵分次告之路政署，指禮頓無法提供三處之完整「檢查及測量表格」，包括施工記錄缺失、物料測試記錄等，又發現禮頓由本來鋼筋搭接方式，改為以螺絲帽連接方式，但港鐵無法提供範圍，未知數量。陳補充，情況不理想，但不代表不符合安全要求。



港府認為，港鐵作為沙中線管理人，不可推卸責任，對港鐵表現感遺憾。陳帆強調，如港鐵找不到記錄，就要提交全面評估策略，證明有關工程安全。



傳媒追問是港鐵還是禮頓遺失報告、後果如何等等，三位官員未有回應，陳帆認為港鐵「基本上找不回四成檢查及測量表格」，稱政府保留追究權利，並指一直「好嚴肅跟進，不存在政府無參與監工」。



問到沙中線是否已很難通車，陳帆形容想法悲觀，稱要求港鐵研究能否局部通車。陳派明指港鐵向禮頓發出不符合通知書，「暫時未睇到刑事成份」，未考慮報警。



港鐵：保留追究禮頓權利



港鐵舉行記招，行政總裁梁國權對禮頓感到失望，工程處總經理周蘇鴻則指，禮頓上月提供完工文件時，才發現有四成施工文件缺失，若找不到，港鐵會與禮頓和政府商討，研究如何填補空隙，並保留追究禮頓的權利。至於興建方式由鋼筋搭接改為以螺絲帽連接，周稱十分常見，而螺絲帽亦是車站同一個生產商批准之品種。



再問及東西層板底部發現工字鐵，周蘇鴻笑稱只用作臨時支撐，用作「收口」，完成就可剪掉：「這不是一個問題，而是一個工序。」



