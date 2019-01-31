指斥監管不力 議員轟港鐵失責

沙中線再揭工程問題，工程界立法會議員盧偉國對港鐵的管理，極不滿意，認為工地管理其中一個重要原則是可追溯性，包括設計有改動，須有清晰記錄，但竟有四成施工紀錄缺失，極不理想，他形容是監管制度的崩潰，促請政府盡快釐清事件。



公民黨陳淑莊表示，政府在今次事件無旁貸，卻扮作受害者。根據合約，港鐵可收的項目管理費上限是七十九億，如今已收了七十億。陳淑莊質疑：「事件發生了這麼久，為何還要繼續付？」又指「七十九億是政府可追港鐵的上限，委托協議講得好清楚。」她指即使那四成報告「找回」，都覺得有可疑，故懇請建制派可使用權力及特權條例調查今次事件；民主黨林卓廷就指摘陳帆忘記自己也是港鐵董事之一，但開會出席率只有五成七，指他有不可推卸的責任。



