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﻿■梅艷芳的銅像置放流水底座之上。

2019-01-31 列印
■全新星光大道新設「魚鱗」形欄河底部、波浪形欄杆、扇形鏤空涼亭等。
■遊人可與麥兜銅像近距離接觸。
■主打香港傳統小食的「美樂士多」。
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