﻿民望創新低被質問會否下台﻿ ﻿林鄭提「謙卑」反省民生政策﻿

林鄭月娥前年競選特首時，曾稱「如港人主流意見令我無辦法再任行政長官，我會辭職。」港大民調前日公佈其評分僅四十五點五分創新低。昨日，她接受立法會議員質詢，被問及會否下台，她謂要反省民生政策，「肯定可以做得更好。」「繼續以謙卑、聆聽、關懷態度，改善特區施政。」企硬拒撤回提高申領長者綜援年齡方案。



政府提高申領長者綜援年齡至六十五歲，引起社會強烈反彈，亦令特首林鄭月娥民望創四十五點五分新低。



林鄭昨日出席立法會會議接受質詢，屢被問及會否撤回提高申領長者綜援年齡政策，她重申此方案始於上屆政府進行的大規模人口政策檢視，討論結果在二○一五年公佈，由於人均壽命及工作年齡延長，故政府已帶頭延長公務員退休年齡，包括保安員退休年齡提高至七十歲，另新入職公務員及在二○○○年後非長俸公務員都可選擇六十五歲退休，並重申「完全沒有要減省社會福利開支的目標」。



拒撤提高長者綜援年齡方案



會上，曾自言「好打得」的林鄭屢提到「謙卑」。人民力量陳志全追問她何時兌現選舉承諾、於民望低之時辭任特首，她避而不談謂：「會繼續以謙卑、聆聽、關懷的態度去改善特區的施政。」陳再追問，她就稱今年外圍經濟不穩，故會與問責團隊繼續努力為市民服務。



另民主黨鄺俊宇批評林鄭「死鵝一邊頸」，又質問她為何「不可以再謙虛點」？林鄭就憶述上周出席世界經濟論壇，有講者提醒各國首腦或政府領導，「第一是需要謙卑；第二是需要擺脫精英主義，本人會將這兩個提示謹記在心。」



此外，工黨立法會議員張超雄昨提出質詢，批評政府無考慮長者的身體狀態，就要求他們重回就業市場。勞工及福利局局長羅致光指，政策並非迫人找工作，又指他有三位六十至六十四歲的中學同學在政府工作：「不少政府外判工亦有年長人士獲聘。」張超雄指很多僱主不願聘請長者，港府未有配套及立法禁歧視，卻貿然推高綜援門檻，做法有誤，應撤回方案。



