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﻿儲局不加息 美股彈升

2019-01-31 列印
　　美國聯儲局公佈議息結果，維持利率不變，市場關注聯儲局主席鮑威爾對往後加息，以及提前結束縮表的最新意向。

　　美國周三股市向好，杜指尾段報二四九二四點，升三百四十四點；納指則報七一四一點，升一百一十四點。滙控美國預託證券價格見六十六點四五港元，升零點一五港元；騰訊則見三百四十五點二六港元，升一點○六港元。

  紐約期金報每盎司一千三百零九點一美元，升零點二美元；紐約期油則報每桶五十四點四九美元，升一點一八美元。
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