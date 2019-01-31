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田螺車突減速行駛 釀五車相撞一司機不治

2019-01-31 列印
　　昨午四時一輛田螺車往汀九橋方向行駛時減速，尾隨三架車包括貨車、貨櫃拖架及中型貨車及時收慢，惟其後一輛尾隨的吊臂車懷疑收掣不及，撞上中型貨車車尾。中型貨車隨即被推前，猛撼前方的貨櫃拖架車尾，導致五車相撞，一名司機被困，送院不治。

　　警方接報到場，消防拯救被困司機，他昏迷被送往仁濟醫院治理，最終不治，另有兩人輕傷。

　　中型貨車的駕駛室在意外後，嚴重凹陷損毀。因上述交通意外，青朗公路往九龍方向近汀九橋入口的慢線一度封閉。

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