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鴨仔團湧現 入侵中大校園

2019-02-01 列印
擅登校巴
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　　潮流興深度遊，內地旅行團最近喜歡體驗本港大學生活，卻引起學生反彈。有中大學生投訴，過去兩周校園內湧現「鴨仔團」，一車一車到來，大批旅客在飯堂用膳，佔用一半座位，更有旅客登上免費校巴，參觀各書院，阻礙上課。事件引起其他大學生議論，有港大同學在網上留言，指在港大飯堂內見到旅客人頭湧湧，「係都要同學生職員逼住同一時間食。」亦有網民投訴，指科大、理大等亦出現不少旅行團。
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