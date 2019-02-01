旅行團擅登校園穿梭巴 佔飯堂 擾課堂 隨便打卡

內地旅客來港遊玩，無孔不入。過去兩星期中大校園湧現大量「鴨仔團」，一團一團乘旅巴闖大學本部，每團人均穿同一服飾，佔用飯堂一半座位用膳，更有旅客登上校巴，往返各書院，亦有人叩課室大門要求參觀。不少中大生感到滋擾，網上發出怨言，校方也看到問題，至昨天「鴨仔團」才消聲匿跡。



中大學生會在社交平台指出，近日校內出現大量觀光團，旅客聯群結隊在校內參觀，嚴重影響同學學習和校園生活。以往在校園不見「鴨仔團」，但近兩個星期同學見到穿統一制服、佩戴相同襟章的旅客，坐旅巴「一車車」駛入大學本部范克廉樓。他們說普通話，下車後開始遊覽行程。學生會數日前向校方反映，至昨天不見校園內再有旅行團。



學生會斥滋擾上課



同學最不滿有遊客佔用餐廳座位，無法在有限時間內用膳，而校內巴士只供學生和教職員使用，平日頗滿，但有個別遊客登車佔用座位，阻礙同學趕車上堂。



記者昨日到中大採訪，見到有十多名旅客在中大著名的「天人合一」景點拍照，幾個飯堂及校巴上則不見有團客蹤影。讀理科一年班的盧同學對記者表示，近日多了旅行團到中大參觀，飯堂經常塞爆，更有遊客叩課室門要求參觀，對正在上課的學生造成滋擾。被記者問及是否反對旅行團入校園時，他則表示不反對，只要他們不滋擾同學便可以。



校方回應，並未收到團體要求觀光的申請，估計有校外人士沒有申請便擅自到來觀光，校方將會聯絡各部門加強應對，並強調中大校園是中大師生研究、學習及生活的地方，絕非歡迎旅客觀光的景點。



記者發現，有本地旅行社在網上宣傳「學府之旅」，行程可往香港大學/中文大學/科技大學，其中一團可往參觀中大的未圓湖，行程早上九點至晚上九點半，午餐品嚐頭抽豉油雞，每位平日一百二十五元，周六收一百三十五元。



不少網民指出，除中大以外，科大、理大及其他學府亦出現旅行團。有人在「HKU Secrets」fb發帖，稱港大校園用膳目擊人頭湧湧：「太多大陸客係都要同學生職員逼住同一時間食，餐廳貼咗只招待學生職員，但係無執行過，好多港大人都被逼要出街食。」



旅遊業立法會議員姚思榮表示，旅行團有一個登記制度，如果要前往大學參觀，須跟隨大學申請並獲批准，暫時未清楚涉事旅行團是由香港旅行社負責或是內地團直接前往，如果是內地旅行社直接舉辦的，屬無牌經營，當局應加強執法。



