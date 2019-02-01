﻿紅磡站委員會﻿﻿擴權查隧道施工失當﻿

去年中港鐵已知會政府，指總承建商禮頓位於紅磡站北面連接隧道施工記錄缺失及擅改圖則，但政府卻未將之納入紅磡站獨立調查委員會聆訊內容。特首林鄭月娥昨宣佈，將南北面連接隧道和列車停放處出現的新問題，納入至港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會調查範圍，又表示對港鐵出現錯失十分遺憾和失望。



前日運房局聯同路政署、屋宇署開記招，宣佈紅磡站北面及南面連接隧道、列車停放處施工記錄（RISC Form）缺失率達四成，亦曾被擅改圖則。



林鄭：對港鐵十分失望



記招舉行之日，正好是紅磡站獨立調查委員會完成聆訊翌日，路政署署長陳派明解釋，今次三個出事位置不屬紅磡站擴建部份連續牆及月台層板，且興建方式有別，故雖然同屬由禮頓承建的沙中線工程合約編號1112，但沒考慮納入調查委員會。



至昨日，特首林鄭月娥突宣佈，擴大調查委員會職權範圍，將三址發現的新問題納入調查範圍內，亦已向委員會主席夏正民提出相關事宜，希望農曆新年後與行政會議討論，落實決定。她稱夏正民亦同意，又形容政府高度重視，嚴肅跟進，並稱對港鐵在監工上出現錯失感十分遺憾和失望。



林鄭稱調查委員會聆訊已屆尾聲，現會按既定時間表，本月中先向行政會議交中期報告，三月再就紅磡站北面及南面連接隧道、列車停放處進行調查。



此外，公民黨陳淑莊昨早提出以《權力及特權條例》調查紅磡站工程問題，最快於本月十五日內務委員會辯論。她稱會作出修改，不會跟調查委員會工作範圍重叠。



工程界盧偉國表示不排除支持，但指現階段應擴大調查委員會職權，稱相信委員會應該很快找到答案。



