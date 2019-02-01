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誘拐八歲女 青年囚半年

2019-02-01 列印
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　　二十二歲男子（見圖）去年十二月跟蹤剛放學的八歲女童回家，及後往公廁自瀆，更以二百元邀請女童「返屋企玩」，早前承認一項遊蕩致他人擔心罪，昨早在東區裁判法院接受判刑。辯方指，根據背景報告與心理報告，被告深切明白自己的問題有悔意，希望獲扣減刑期，盡快尋求專業人士協助。裁判官指女童只有八歲，事件對她「留下差的回憶」，判被告被判六個月監禁，即時入獄。

　　控罪指被告沈天韋於去年十二月五日中午，在西環碰見剛放學的一名八歲女童，尾隨她至其寓所，便到公廁自瀆，其後女童更衣後離家時，被告便向她說「我畀二百蚊你，你跟我返屋企玩」。女童受驚跑走，父母報警兩天後，被告在工作地點被捕，更稱自己只是自瀆。

　　辯方引述心理報告指，被告不需留院治療，但因社交障礙而犯案，需要擴闊社交圈子。裁判官指女童只有八歲，事件對她「留下差的回憶」，被告行為在遊蕩罪中屬「差勁」。被告被判六個月監禁，即時入獄。



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