  • 2019年2月1日 星期五
  • 19º
  • 63%
熱門： 包致金姪女金多寶毛姐陀地床褥

日報新聞 > 港聞

政府研用「轉數快」 繳交帳單

2019-02-01 列印
　　財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，當局在多方面工作致力鼓勵金融創新，正研究利用「轉數快」，讓市民透過不同銀行戶口繳交政府的帳單。

　　劉怡翔表示，截至去年底，「轉數快」有超過二百萬個登記註冊，共處理超過四百八十一萬宗交易，涉款一千○五十億港元及二十八億元人民幣，每日平均處理約五萬宗交易及十一億港元交易金額。他說，政府正研究利用「轉數快」，讓市民繳交政府的帳單。

　　劉怡翔續指，政府會致力鼓勵金融創新，同時亦會做好市場監管。金管局、證監會、保監局分別設立金融科技平台及金融科技監管沙盒，加強與業界的溝通，提供平台讓科技公司測試金融項目，加快推出的速度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd